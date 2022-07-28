После повреждения Антоновского моста оккупанты и коллаборанты заявляют, что ситуация в Херсонской области под контролем, однако простые российские вояки признаются, что всё безнадежно.

По сети распространили видеообращение российского солдата, который утверждает, что положение армии рф в Херсонской области тяжелое.

Видео обнародовали местные паблики.

В кадре мужчина стоит в военной форме и балаклаве, скрывающей лицо. Он называет себя рядовым 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны в.ч. 12676 (дисклокация – поселок Перевальное, республика Крым) и утверждает, что сейчас находится в Херсоне.

"Обстановка действительно тяжелая. То, что говорят, будто Антоновский мост работоспособен, и вдруг что – мы через него будем отходить, – это все ложь. Я вижу своими глазами, что мост уже весь в дырах, он не выдержит даже КАМАЗа. А нам в это время говорят: стойте на позициях, ситуация под контролем. На том берегу реки стоят "чеченцы", видел их флаги. Нам не дадут выйти, нас бросили. Надеюсь, это увидит уважаемый Шойгу", – рассказал он.

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