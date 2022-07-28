Жена президента, первая леди Украины Елена Зеленская, которая в мирной жизни весьма непубличная и скрытная, во время войны занимается своим "фронтом". По словам Зеленской, первые леди не могут влиять на политические решения, однако они имеют эмоциональное влияние. Об этом она рассказала в комментариях ВВС.

Елена Зеленская отметила, что с 24 февраля, когда началось российское вторжение в Украину, все граждане живут в постоянном стрессе, и многие нуждаются в психологической помощи. "Мы живем в постоянном стрессе с 24 февраля, и он не ослабляется. Нам нужна помощь экспертов, и потому мы обратились к ВОЗ, которая помогает нам с психологической помощью", - отметила она.

Также первая леди прокомментировала свое интервью и фотосессию, которые появились на страницах издания Vogue и наделали много шума в соцсетях. По словам Зеленской, это был интересный опыт для нее.

"Миллионы людей читают Vogue, и поговорить с ними напрямую было моим долгом. И это был интересный опыт. В мирной жизни я не привыкла к вниманию. Все воюют на своем фронте, и это работа, и я должна эту работу выполнять", - завила жена президента.

Кроме того, она добавила, что очень важно поддерживать экономику и сохранять "какую-то форму нормальности", развиваться даже в тех условиях, которые есть сейчас.

"Страна должна выжить, страна должна сохранить какую-то форму нормальности. Даже солдаты говорят своим друзьям пойти выпить кофе, посмотреть фильм, насладиться тем миром, который у вас есть. Мы здесь на передовой, чтобы дать вам этот мир", - сказала Зеленская.

Напомним, Нацелилась на полный контроль: на рф открыто заявили об аннексии новых территорий Украины и назвали сроки.

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