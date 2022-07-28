Преподаватель Харьковского Национального юридического университета имени Я. Мудрого вслед за кремлевской пропагандой рассказывала студентам о "нацистском" "Азове".

Как передает УНИАН , во время онлайн-включения между студентами и преподавательницей состоялась горячая дискуссия, потому что женщина утверждала, что украинские военные "Азова" являются якобы "нацистами".

Весь разговор на аудио, опубликованного в сети, не попал, но, похоже, с преподавательницей молодежь спорила и по поводу развязанной Россией войны в Украине.

"Скажите мне, пожалуйста, а символика "Азова" никак не связана с немецкой символикой времен Третьего Рейха?" - намекнула женщина.

На что следовал ответ одной из студенток, что в символике "Азова" есть старинные элементы, в том числе руны.

Это объяснение женщину не успокоило. Уже через несколько секунд она заявила, повторяя российских пропагандистов, что над украинскими воинами должен состояться процесс типа Нюрнбергского.

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