Секретарь СНБО рассказал, кто будет принимать решение об уничтожении Крымского моста, когда настанет подходящий момент.

Вооруженные силы Украины нанесут удар по Крымскому мосту, как только появится такая возможность и будет поставлена соответственная задача. Об этом рассказал секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов в эфире NTA.

По его словам, удар по этому объекту будет зависеть от того, как скоро на вооружение ВСУ поступит необходимое вооружение от международных партнеров.

"В случае необходимости – это решение принимают военные. Что касается Керченского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под пристальным контролем. Как только будет необходимость, возможность, способность и задача – все будет сделано. И не только по этому объекту", – заявил Данилов.

Отметим, что ранее стало известно об ударах ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне. Эта транспортная артерия служила оккупантам для перебрасывая в оккупированный город техники и боеприпасов. Украинские военные проделали "ювелирную" работу, мост вывели из строя, теперь он стал пешеходным.

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