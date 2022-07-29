ВСУ будут продолжать наносить удары, потому что нет другого способа освободить наших людей на Херсонщине.

В оккупированной Брилевке Херсонской области была нарушена система перевозки техники и вооружения оккупантов. А все из-за меткого удара украинских защитников по важному железнодорожному узлу и складу боеприпасов.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко. В сети также появилось видео происходящего.

"ВСУ ночью уничтожили важный железнодорожный узел и состав БК в Бриловке. Это где-то посредине между Херсоном и Армянском. Являлся одним из ключевых узлов провоза БК и военной техники в Херсон", - отметил Алексей Гончаренко.

Об ударе также сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, "ВСУ еще не начинали". Он также показал следы от ударов украинских защитников. Очевидцы слышали детонацию боеприпасов.

В местных чатах коллаборанты напуганы. Сообщается, что снесен под чистую склад с БК и горючим. "Там вообще ничего не осталось", - пишут предатели.

ВСУ будут продолжать наносить удары, потому что нет другого способа освободить наших людей на Херсонщине. Потому местных жителей призвали держаться подальше от складов с боеприпасами оккупантов и мест скопления российской техники.

Напомним, россияне сделали первый "жест доброй воли" в Херсоне.

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