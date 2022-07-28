Після пошкодження Антонівського мосту окупанти та колаборанти заявляють, що ситуація у Херсонській області під контролем, проте прості російські вояки зізнаються, що все плачевно.

По мережі поширили відеозвернення російського солдата, який стверджує, що становище армії Росії в Херсонській області тяжке.

Відео оприлюднили місцеві паблики.

У кадрі чоловік стоїть у військовій формі та балаклаві, яка приховує обличчя. Він називає себе рядовим 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони в. 12676 (дисклокація – селище Перевальне, республіка Крим) та стверджує, що зараз знаходиться у Херсоні.

"Обстановка справді важка. Те, що кажуть, ніби Антонівський міст працездатний, і раптом що – ми через нього відходитимемо, – це все брехня. Я бачу на власні очі, що міст уже весь у дірах, він не витримає навіть КАМАЗу. А нам у цей час кажуть: стійте на позиціях, ситуація під контролем. На тому березі річки стоять "чеченці", бачив їхні прапори. Нам не дадуть вийти, нас покинули. Сподіваюся, це побачить шановний Шойгу", - розповів він.

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