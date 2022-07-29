российские захватчики пытаются наступать и вести штурмовые действия, однако наши бойцы с успехом громят путинских вояк

В сети появилось новое видео, на котором показана работа воинов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кадры распространили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

На видео показано, как наши войска отбили танковую атаку российских оккупантов, разгромив несколько единиц бронированной техники.

"После первых попаданий атакующие резко бросились прочь, на исходные позиции. Даже не успели развернуться в боевые порядки", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, по состоянию на 29 июля 2022 года за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 6 артиллерийских систем и 2 БпЛА.

За время войны Вооруженные Силы Украины уничтожили 40 500 оккупантов и тысячи единиц их военной техники.

Ранее мы писали, россияне уже пять месяцев ежедневно несут большие потери в Украине. Сотнями умирают захватчики из республик в составе РФ, в частности, из Бурятии и Тувы. Многие из них уезжают воевать, а домой приезжают уже в гробах.

Напомним, россия перебрасывает войска в стратегическую ловушку - там ВСУ их и похоронят.

Также в Сети показали последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту.

Тем временем россияне резко изменили риторику в Сети и заныли.