Об этом заявил советникк главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области.

«Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации - как таковой», - подчеркнул Арестович.

Также представитель ОП выразил уверенность в том, что это преступление против человечности добавит решимости руководству США признать Россию государством, которое спонсирует терроризм. В свою очередь, международное правосудие сфокисуриуется на том, чтобы настигнуть виновных.

Также Арестович рассказал о том, чего не учли российские военные, испепелив барак с украинскими военнопленными и обвинив в этом ВСУ.

«Местные, в Еленовке отметили работу «Градов» по колонии с российской стороны. Кремлевские чучела решили записать себе в счёт ещё одно военное преступление… До***ебы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь», - поедчеркнул Арестович.

Советник главы ОП также пояснил, каких целей добивались оккупанты:

« - скрыть доказательства пыток и убийств в колонии,

- направить гнев родствеников и сочувствующих «Азову» против властей Украины («сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!»),

- физически уничтожить часть пленных,

- дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных,

- дискредитировать Химарсы и в идеале (для них) - потребовать поставить их под контроль (в ходе или в процессе расследования),

- отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному со стороны российских военнных, которое начало широко распространяться»

Напомним, российские пропагандисты заявляют о гибели больше 50 военнопленных и большом количестве раненных.

В Офисе президента Украины рассказали о мотивах этого чудовищного преступления, а в «Азове» объявили охоту на всех к нему причастных.