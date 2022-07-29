Служба безопасности Украины обнародовала важный перехват телефонного разговора, в котором оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии

Как сообщили в пресс-центре СБУ , даже боевики террористической «ДНР» не верят в ложь российской пропаганды.

Они признают, что россияне устроили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке, заложив взрывчатку внутри здания с бойцами и сымитировав обстрел.

В телефонном разговоре, который перехватила СБУ, два человека обсуждают случившееся в Еленовке. Один из них рассказывает, что в казармах было 200 человек, которых за несколько дней до этого переселили из бараков.

«Это всё пи**ежь, она сами уе**ли казармы, там было 200-ти человек. Переселили какого-то х*я на промзону, там типа казармы сделали, с понтом, что отсюда будет все вывозиться и тут будет оставаться только Азов… Окна не повылетали нигде, характерного прихода, то есть прилета снаряда или чего-то, свиста не было. Происходили взрывы. Очень много 200, 300… Это все подстроено, бл**ь, специально, понял?.. Есть какие-то медики, которые из госпиталя, ну, которые тоже с нами, они там выехали. В общем, они сказали: „Парни, вас убивают“», — рассказывает человек на записи.

После массового убийства россиянами украинских пленных в Еленовке, Офис генпрокурора открыл уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в результате российской провокации погибли около 40 человек, 130 — были ранены.

Напомним, россия перебрасывает войска в стратегическую ловушку - там ВСУ их и похоронят.

Также в Сети показали последствия ударов ВСУ по Антоновскому мосту.

Тем временем россияне резко изменили риторику в Сети и заныли.