По сети распространили видео пожара на российском газопроводе
Сообщается, что газопровод "Бухара - Урал" "Газпром-трансгаз" вспыхнул в Челябинской области.
Чрезвычайное происшествие случилось утром, 29 июля, сообщают росСМИ.
Причиной назвали разгерметизацию подземного газопровода.
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Поврежденный участок локализован. Пострадавших нет.
Идут восстановительные работы. Причину происшествия установит специально созданная комиссия.
Очевидцы сняли на видео возгорания на трубопроводе, кадры распространили телеграм-каналы.
"Хорошо горит, но мало", - иронизируют в сети.
Ранее мы писали, в Москве в многоэтажном доме на улице Алма-Атинской горел хостел. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По словам одного из сотрудников экстренных служб, в хостеле было много жильцов.
Возгорание началось на первом этаже 16-этажного жилого дома. Предположительно, из-за неисправного электрооборудования.
Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.
Также сообщалось, почему матери россиян не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.
Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.