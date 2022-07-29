По сети распространили видео пожара на российском газопроводе

Сообщается, что газопровод "Бухара - Урал" "Газпром-трансгаз" вспыхнул в Челябинской области.

Чрезвычайное происшествие случилось утром, 29 июля, сообщают росСМИ.

Причиной назвали разгерметизацию подземного газопровода.

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Поврежденный участок локализован. Пострадавших нет.

Идут восстановительные работы. Причину происшествия установит специально созданная комиссия.

Очевидцы сняли на видео возгорания на трубопроводе, кадры распространили телеграм-каналы.

"Хорошо горит, но мало", - иронизируют в сети.

Ранее мы писали, в Москве в многоэтажном доме на улице Алма-Атинской горел хостел. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По словам одного из сотрудников экстренных служб, в хостеле было много жильцов.

Возгорание началось на первом этаже 16-этажного жилого дома. Предположительно, из-за неисправного электрооборудования.

Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.

Также сообщалось, почему матери россиян не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.

Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.