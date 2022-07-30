За минувшие сутки враг разрушил и повредил 52 гражданских объекта - 37 жилых домов, больницу, амбулаторию, автовокзал в Славянске, железнодорожную инфраструктуру, коксохимический завод и т.д.

Как сообщили в Нацполиции Донецкой области, задокументировано еще 25 преступлений российской армии против мирного населения.

Оккупанты ударили авиацией и ракетами Р-500 «Искандер-К», артиллерией и «Градами». В городах и селах есть погибшие и раненые местные жители.

«За сутки российские войска накрыли огнем 17 населенных пунктов: Авдеевку, Угледар, Бахмут, Краматорск, Николаевку, Большую Новоселку, Красногоровку, Славянск, Железное, Каменку, Водяное, Ивановское, Курдюмовку, Яснобродовку, Карловку, Йорк.», - говорится в сообщении Нацполиции.

Ранее мы писали, украинские власти вновь призвали выезжать из своих домов жителей Донецкой области.

«Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя», - призвала жителей Донетчины Верещук.

По ее словам, уже создан штаб, в центре и на западе страны готовятся принимать людей с востока.

Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.

Также сообщалось, что названо количество жертв сильного пожара в Москве.

Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.