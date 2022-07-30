Валовой внутренний продукт России в текущем году сократится на 10%. Это приведет к величайшей рецессии со времен распада Советского Союза.

Об этом сообщил Deutsche Welle со ссылкой на интервью руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Очень скоро президенту России Владимиру Путину придется выбирать между оружием и маслом для народа», – заявил Боррель.

Таким образом, главный дипломат ЕС отверг утверждение о том, что российская экономика пока не сильно пострадала от западных санкций, тогда как европейские потребители уже испытывают на себе груз высоких счетов за электроэнергию.

Он считает, что важнее сокращения потребления российского газа усилия, направленные на «разрыв связей российской экономики с остальным миром».

«Российская военная машина нуждается не только в деньгах, но и в технологиях», – подчеркнул Боррель.

В свою очередь, глава дипломатии Евросоюза призвал обратить внимание на российские танки, в которых используют западные компоненты.

«Взгляните на корпус подбитого российского танка. И вы увидите сколько там электронных компонентов западных компаний. Россияне больше не будут иметь к ним доступа», – подытожил Боррель.

Напомним, в сети опубликовали фото подбитого судна оккупантов.

Также сообщалось, что названо количество жертв сильного пожара в Москве.

Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.