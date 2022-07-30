Снабжение оружия Украине из Германии замедляет ведомство федерального канцлера Олафа Шольца.
Такое мнение высказала глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, сообщает DW .
"Самым узким местом, которое тормозит военную помощь Германии, является, по любым причинам, ведомство канцлера", - заявила Штрак-Циммерман.
При этом она считает, что правительство ФРГ должно решить вопрос со снабжением не позднее конца октября. По ее словам, все указывает на то, что президент рф путин "продолжит свою вероломную кампанию", поэтому немецким политикам "не следует расслабляться".
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