Местные жители говорят, что оккупанты не пытаются помочь и исправить ситуацию. Что неудевительно.

Российские оккупанты принялись внедрять "русский мир" во временно оккупированном Лисичанске. Как обычно его основа грабеж и мародерство. Кроме того, в городе начали распространятся инфекции. Об этом сообщают "Униан".

В частности, местные жители рассказали, что на улицах разрушенного города все чаще стали появляться дети с нездоровой внешностью. Многие из них ходят с побелевшими губами и опухшими телами.

Люди считают, что все это из-за проблем с водой. Оккупанты разрушили водопровод и не смогут его восстановить, да и не хотят особо этого делать. Потому в городе практически нет чистой воды. В Лисичанске царит антисанитария.

В городе стоит жуткий запах от неубранных тел, разбитой канализации и мусора. Люди вынуждены сооружать туалеты прямо во дворах многоэтажек. Некоторые попросту собирают нечистоты в пакеты и выбрасывают их на улицы, где и так полно неубранного муссора.

Также у российских оккупантов есть списки всех местных жителей, по которым они проводят обыски. О свидетелях во время обысков россияне не беспокоятся. Напротив: если никто за ними не наблюдает, то они воруют самые ценные вещи. Все, что остается, "выносят" местные коллаборанты и помощники оккупантов.

Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.

Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.

Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.