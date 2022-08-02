Это создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление.

Войска рф перебрасывают технику и живую силу из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины. Из-за этого наступление на Славянск приостановлено.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что частичное выведение оккупационных российских войск из северной части Донецкой области лишит враждебные силы необходимого боевого могущества в районе Славянска. И лишит оккупантов возможности наступать на Славянск.

Как считают американские аналитики, вероятно, это создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на Изюмском направлении. Так же захват россией Луганщины позволил ВСУ создать условия для контрнаступления в Херсонской области.

Передислокация российских войск в Запорожскую область также предполагает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси.

Также отмечается, что армия россии провела безуспешные наземные штурмы населенных пунктов южнее и юго-восточнее Бахмута. Севернее Славянска и в районе Северска российские войска не вели наступательных операций.

Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.

Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.

Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.



