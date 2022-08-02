Военный эксперт Михаил Жирохов в интервью изданию "Настоящее время" объяснил почему после множества заявлений о том, что ВСУ вот-вот перейдут в контрнаступление в Херсонской области, украинские силы все еще не рванули вперед.

"Во-первых, очень мало есть ситуаций, когда контрнаступление на конкретном направлении объявляют заранее. С военной точки зрения, мягко говоря, это совершенно неправильно. И существует такая серьезная информация, что контрнаступление планируется совершенно на другом направлении. И о том, что оно будет именно на херсонском направлении, – это мягкая дезинформация, которая вброшена в информационное поле", — считает эксперт.

По мнению Жирохова, такая "приманка" от ВСУ оказалась довольно действенной.

"Судя по тому, что россияне сейчас стягивают дополнительные силы с других направлений и подтягивают технику, делают какие-то фортификационные сооружения, вполне реально, что эта информация каким-то образом воздействует. Она довлеет над российским командованием", — заявил он.

Эксперт уверен, что ВСУ одназначно будут проводить контрнаступление в августе, потому что это оптимальное время для ведения активных боевых действий.

"Дальше идет сентябрь и середина октября. После середины октября, судя по боевым действиям на Донбассе, которые были с 2014 по 2021 год, до марта практически никакого контрнаступления быть не может, потому что полевые дороги размываются. Это чисто погодные географические условия, тем более на херсонском или криворожском направлениях, где голая степь", — пояснил Жирохов.

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