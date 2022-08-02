Во временно оккупированном Россией Крыму уже готовятся к возвращению под контроль Украины.

Об этом ТСН рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

“Сейчас идет перегруппировка – враг продолжает перегруппировывать свои силы на Херсонском на Запорожском направлениях. В оккупированный Крым прибыла батальонная тактическая группа российских десантников для отправки на материковую часть Украины", - рассказал представитель ГУР.

Кроме того, по словам Скибицкого, на полуострове захватчики усиливают систему противовоздушной обороны.

"На этом фоне активизировались партизаны и движение против оккупантов. Люди готовятся к тому, что мы будем туда возвращаться", - отметил он.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, почему после множества заявлений о том, что ВСУ вот-вот перейдут в контрнаступление в Херсонской области, украинские силы все еще не рванули вперед.

"Во-первых, очень мало есть ситуаций, когда контрнаступление на конкретном направлении объявляют заранее. С военной точки зрения, мягко говоря, это совершенно неправильно. И существует такая серьезная информация, что контрнаступление планируется совершенно на другом направлении. И о том, что оно будет именно на херсонском направлении, – это мягкая дезинформация, которая вброшена в информационное поле", — считает эксперт.

Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.

Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.

Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.