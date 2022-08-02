Контрразведка Службы безопасности Украины задержала корректировщика, который наводил вражеские ракеты на инфраструктурные объекты Николаева. Предателем оказался местный житель.

В его телефоне обнаружили интересную переписку. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

Отмечается, что николаевец инициативно собирал и распространял в российских интернет-сообществах информацию о позициях украинских войск и объектах критической инфраструктуры в городе.

В дальнейшем эти данные использовались российскими спецслужбами и войсками для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по военным и гражданским объектам Николаева. В результате действий корректировщика было разрушено несколько таких сооружений.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства фигуранта, были обнаружены и изъяты средства фиксации и распространения указанных данных.

Его телефон продемонстрировал "интересную" переписку. В ней корректировщик признавался, что наконец до Николаева "дошли свои" (то есть войска рф) и как он "ждет освобождения города от нацистов".

Среди вещей предателя Украины, кроме конституции страны-агрессора, изъяли карту с отметкой "рф" на Крымском полуострове.

Корректировщику доложено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на 8-12 лет. Пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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