Россиянка поплатилась за свое поведение, находясь и работая в Евросоюзе.

О ситуации рассказывает блогер "Черная туфелька".

Представительница страны-агрессора публично начала высказываться о "русофобии", уничижительно относиться к украинцам и жителям Европы. А также рассказала, как уклоняется от налогов (на скринах ниже).

"Русская бабища решила, что она самая умная, на столько умная, что решила выпендриться этим в твиттере.

Результат - увольнение, риск депортации, финансовое расследование, возможность получения не только нев**бически огромного штрафа, но и реального срока и как бонус - очень пристальное внимание ко всем русским, имеющим хоть какой-то бизнес и проживающих в Эстонии, - пишет "Черная туфелька".

Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.

Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.

Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.