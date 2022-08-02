Россиянка поплатилась за свое поведение, находясь и работая в Евросоюзе.
О ситуации рассказывает блогер "Черная туфелька".
Представительница страны-агрессора публично начала высказываться о "русофобии", уничижительно относиться к украинцам и жителям Европы. А также рассказала, как уклоняется от налогов (на скринах ниже).
"Русская бабища решила, что она самая умная, на столько умная, что решила выпендриться этим в твиттере.
Результат - увольнение, риск депортации, финансовое расследование, возможность получения не только нев**бически огромного штрафа, но и реального срока и как бонус - очень пристальное внимание ко всем русским, имеющим хоть какой-то бизнес и проживающих в Эстонии, - пишет "Черная туфелька".
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
ВСУ деклассировали в хлам российских десантников: "Число таково, что замолчать невозможно"
Оккупантам устраивают масштабную ловушку, где на самом деле ждать контрнаступления: "Судя по тому, что россияне..."
Ведущий "Холостяка" Решетник неожиданно обратился к украинцам: "Прошу прощения за..."
Наряду с крейсером "Москва": британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф
Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.
Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.
Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.