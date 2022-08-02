На кольцевой дороге в москве произошла масштабная авария, в результате которой перевернулся бензовоз и разгорелся масштабный пожар.

Во вторник, 2 августа, бензовоз столкнулся с фурой на 22-м км внутренней стороны МКАДа. В результате столкновения бензовоз перевернулся, загорелась часть пролитого топлива.

На данный момент движение по МКАДу в одну из сторон практически полностью перекрыто. Вытекло уже более 9 тонн солярки. Пожар произошёл на расстоянии 150 погонных метров, но есть угроза распространения огня.

По предварительным данным пострадали 3 человека.

На место ДТП отправлены пожарные расчеты и вертолет.

Напомним, в прошлом месяце в Архангельской области рф автобус с призывниками столкнулся с двумя грузовиками. Масштабное ДТП произошло по дороге к призывному пункту Архангельска. Автобус, который вёз 28 призывников и двух сопровождающих, попал в аварию с фурой и газовозом.

В результате ДТП водитель фуры погиб, а водителей автобуса и газовоза с травмами доставили в больницы. Сами призывники сильно не пострадали, и госпитализация им не потребовалась.

Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.

Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.

Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.