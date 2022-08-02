Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

31 августа на железнодорожную станцию ​​«Каланчак» Херсонской области прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами для оккупантов. В 8 часов утра на следующий день рашисты начали разгрузку эшелона.

"Очевидно, с целью маскировки процесса разгрузки и защиты от ударов HIMARS, оккупанты применили мощные средства задымления. Приблизительно в 11:20 в районе проведения работ раздался взрыв. Точно определить его природу не удалось из-за плотного дымового занавеса. Впрочем, сразу после взрыва эшелон без единого предупреждения начал движение в направлении Крыма. Личный состав противника в панике разбежался", - рассказали в ГУР.

По предварительным данным, взрыв стал следствием неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожара, возникшего как следствие неумелого использования пиротехнических средств в ходе создания дымовой завесы.

Ранее, в ночь с 29 на 30 июля украинские военные попали по рашистскому железнодорожному эшелону, прибывшему на станцию ​​Бриловка. Эшелон насчитывал более 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

Напомним, что оккупанты снова рвутся в штурм на нескольких направлениях.

Как сообщала Politeka, британская разведка сообщила о новой неудаче Черноморского флота рф.

Также Politeka писала, что оккупанты в упор расстреляли автобус по дороге в Кривой Рог, что известно о жертвах.