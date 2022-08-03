Безмоторный самолет разбился на дороге между селом Осек и городом Рокицани в Чехии.

Пилот получил тяжелые травмы и позже скончался, пишет Novinky.cz.

По словам представителя спасательной службы Марии Свободовой, пилот был моложе среднего возраста. «Его травмы были очень тяжелыми, несовместимыми с жизнью», — сказала она.

Также сообщается, что самолет врезался сзади в движущийся автомобиль, в котором ехали четыре человека - никто из них не пострадал.

PLZEŇSKÝ KRAJ - Na Rokycansku odpoledne došlo k pádu letadla, které poté narazilo do jedoucího vozidla. Pilot utrpěl smrtelné zranění. Silnice bude po dobu činnosti složek IZS na místě uzavřená. #policieplk pic.twitter.com/voMzu6f50v — Policie ČR (@PolicieCZ) August 2, 2022

Поскольку примерно в 200 метрах от места аварии находится спортивный аєродором, предполагается, что причиной авиакатастрофы стал неудачный посадочный маневр.

Инспекторам Института профессионального расследования авиационных происшествий предстоит установить истинные причины трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что на кольцевой дороге в москве произошла масштабная авария, в результате которой перевернулся бензовоз и вспыхнул масштабный пожар.

По предварительным данным, пострадало 3 человека.

Также сообщалось о гибели молодых родителей в страшном ДТП на Ровенщине.

Двое детей – 3-летняя Алиса и малышка, которая родилась всего две недели назад остались сиротами.

Кроме того, Politeka.net писала о трагической гибели юных братьев. Младшему было всего 15 лет.