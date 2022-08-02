На кільцевій дорозі в москві сталася масштабна аварія, внаслідок якої перекинувся бензовоз і спалахнула масштабна пожежа.

У вівторок, 2 серпня, бензовоз зіткнувся з фурою на 22 км внутрішньої сторони МКАДу. Внаслідок зіткнення бензовоз перекинувся, спалахнула частина пролитого палива.

На даний момент рух МКАДом в одну зі сторін практично повністю перекрито. Витекло вже понад 9 тонн солярки. Пожежа сталася на відстані 150 метрів, але є загроза поширення вогню.

За попередніми даними, постраждали 3 особи.

На місце ДТП відправлено пожежні розрахунки та гелікоптер.

Нагадаємо, минулого місяця в Архангельській області рф автобус із призовниками зіткнувся з двома вантажівками. Масштабна ДТП сталася дорогою до призовного пункту Архангельська. Автобус, який віз 28 призовників та двох супроводжуючих, потрапив в аварію з фурою та газовозом.

Внаслідок ДТП водій фури загинув, а водіїв автобуса та газовоза з травмами доправили до лікарень. Самі призовники сильно не постраждали і госпіталізація їм не знадобилася.

Нагадаємо, що окупанти знову рвуться в штурм на кількох напрямках.

Як повідомляла Politeka, британська розвідка повідомила про нову невдачу Чорноморського флоту рф.

Також Politeka писала, що окупанти впритул розстріляли автобус по дорозі до Кривого Рогу, що відомо про жертв.