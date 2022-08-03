На этом, как пишет Politeka.net, настаивает председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, аварийные многоэтажки уже падают в Северодонецке.

«Оставшиеся живут в уцелевших квартирах, некоторые – в подъездах и подвалах. Но там очень опасно. Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть. Как недавно это произошло с домом по улице Партизанская в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня. Рядом проходили люди. Находился ли кто внутри – точно неизвестно», - рассказал Гайдай, добавив, что в то время, пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о «счастливой жизни» жителей Луганщины, люди гибнут под обломками необследованных многоэтажек.

Между тем, на линии фронта россияне продолжают обстреливать населенные пункты, которые держат оборону. Основные усилия, по словам Гайдая, россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

Также он сообщил, что оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию.

«Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их переброску на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон», – рассказал Гайдай.

За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти.

Напомним, оккупанты реже используют авиацию.

Также сообщалось, что оккупанты случайно взорвали собственное влечение.

Кроме того, Politeka.net писала, что враг сменил тактику на Херсонщине.