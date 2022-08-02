Так стало відомо, що російські окупанти виселили людей із власних будинків, щоб вони не здавали їх позиції ЗСУ.

Йдеться про селище міського типу Брилівка, яке знаходиться у тимчасово захопленій Херсонській області, повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Окупанти виселили із власних будинків мешканців, які мешкають у радіусі 400 метрів від залізничної станції. Станцію оточили, щоб місцеві не здавали рух окупаційної техніки ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у селах на півдні поширюється кількість перевірок смартфонів, документів, персональних комп'ютерів та обшуків будинків місцевих мешканців.

Загарбники масово шукають у місцевих стрілецьку зброю, яку потім вилучають навіть попри дозволи, адже розуміють проти кого ця зброя буде спрямована під час контрнаступу ЗСУ.

Змінити тактику окупаційному режиму довелося після успішних дій українського підпілля.

Тепер росіяни під час антипартизанських рейдів більше не використовують військову форму і пересуваються автомобілями з українськими номерами.

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