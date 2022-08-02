Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, 31 серпня на залізничну станцію «Каланчак» Херсонської області прибув ешелон з військовою технікою та боєприпасами для окупантів. О 8 годині ранку наступного дня рашисти розпочали розвантаження ешелону.

"Вочевидь, з метою маскування процесу розвантаження і захисту від ударів HIMARS, окупанти застосували потужні засоби задимлення. Приблизно об 11:20 в районі проведення робіт пролунав вибух. Точно визначити його природу не вдалось через щільну димову завісу. Втім, одразу після вибуху ешелон без жодного попередження почав рух в напрямку Криму. Особовий склад противника у паніці розбігся", — розповіли в ГУР.

За попередніми даними, вибух став наслідком необережного поводження з боєприпасами при розвантаженні або пожежі, що виникла як наслідок невмілого використання піротехнічних засобів в ході створення димової завіси.

Раніше, в ніч із 29 на 30 липня українські військові влучили по рашистському залізничному ешелону, який прибув на станцію Брилівка. Ешелон налічував понад 40 вагонів з живою силою, технікою та боєприпасами.

Нагадаємо, що окупанти знову рвуться в штурм на кількох напрямках.

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