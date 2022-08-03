Площадь пожара быстро увеличивается и в настоящее время составляет 25 тысяч квадратных метров.

О пострадавших пока не сообщается, весь персонал эвакуирован.

Тем временем в сети появляется все больше кадров с места ЧП, на которых можно увидеть огромный столб черного дыма и пылающие с товаром полки.

По словам очевидцев, уже обвалилась часть крыши.

«Курят много», «Главное, чтобы дождь не пошел», «Ай, как красиво», «Ууууу сколько человек не дождётся своих заказов», «Паходу начали импорто замещать противопожарные системы», - комментирут в сети кадры пожара.

Ozon — старейший российский универсальный интернет-магазин. Торгует более 80 млн. товарных наименований, в том числе книгами, техникой, мультимедийными играми, ювелирными изделиями, парфюмерией и многими другими товарами.

11 апреля 2022 генеральный директор компании Ozon Александр Шульгин покинул свой пост и вышел из совета директоров на фоне персональных санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что на кольцевой дороге в москве произошла масштабная авария, в результате которой перевернулся бензовоз и вспыхнул масштабный пожар.

Также сообщалось, что газопровод "Бухара - Урал" "Газпром-трансгаз" вспыхнул в Челябинской области.

Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.