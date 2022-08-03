Площадь пожара быстро увеличивается и в настоящее время составляет 25 тысяч квадратных метров.
О пострадавших пока не сообщается, весь персонал эвакуирован.
Тем временем в сети появляется все больше кадров с места ЧП, на которых можно увидеть огромный столб черного дыма и пылающие с товаром полки.
По словам очевидцев, уже обвалилась часть крыши.
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«Курят много», «Главное, чтобы дождь не пошел», «Ай, как красиво», «Ууууу сколько человек не дождётся своих заказов», «Паходу начали импорто замещать противопожарные системы», - комментирут в сети кадры пожара.
Ozon — старейший российский универсальный интернет-магазин. Торгует более 80 млн. товарных наименований, в том числе книгами, техникой, мультимедийными играми, ювелирными изделиями, парфюмерией и многими другими товарами.
11 апреля 2022 генеральный директор компании Ozon Александр Шульгин покинул свой пост и вышел из совета директоров на фоне персональных санкций.
Напомним, ранее сообщалось, что на кольцевой дороге в москве произошла масштабная авария, в результате которой перевернулся бензовоз и вспыхнул масштабный пожар.
Также сообщалось, что газопровод "Бухара - Урал" "Газпром-трансгаз" вспыхнул в Челябинской области.
Кроме того Politeka.net писала, что праздник у бассейна обернулся трагедией.