Об этом в интервью Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, задача всех наступлений на Донецком и Луганском направлении – это заставить ВСУ перебросить туда резервы.

«Чтобы мы не перебрасывали их на направление истинной опасности, где планируется крупное наступление», - пояснил Арестович.

Также представитель ОП предупредил, что ситуация на фронте изменится уже в самое ближайшее время.

«Мы – перед затишьем, настоящие события начнутся в течение недели», - пояснил Арестович.

Советник главы ОП также заверил, что «контрнаступления в 4 утра», которого все ждут – не будет.

«Когда ударят все пушки громом, откуда не возьмись взявшиеся 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, нудное, тихой сапой продвижение…», – пояснил представитель ОП.

Также Арестович сообщил, что к этому времени ВСУ удалось деоккупировать уже 53 населенных пункта в Херсонской области. Это, по его словам, будет продолжаться и дальше.

Напомним, друг Путина после их новой встречи рассказал, чего хочет Кремль.

Также сообщалось, что многоэтажка в Северодонецке рухнула на глазах у очевидцев.

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