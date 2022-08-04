Об этом в интервью Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, задача всех наступлений на Донецком и Луганском направлении – это заставить ВСУ перебросить туда резервы.
«Чтобы мы не перебрасывали их на направление истинной опасности, где планируется крупное наступление», - пояснил Арестович.
Также представитель ОП предупредил, что ситуация на фронте изменится уже в самое ближайшее время.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Конфликт разгорелся между Азербайджаном и Арменией, начались обстрелы: что происходит
"Курят много": в Подмосковье небо почернело из-за пожара, который разгорается все сильнее
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в дерзкой позе поставила критиков на место: "Стыдиться человеку за..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук оконфузилась, пытаясь повторить трюк в Одессе: "А я вам сейчас покажу..."
«Мы – перед затишьем, настоящие события начнутся в течение недели», - пояснил Арестович.
Советник главы ОП также заверил, что «контрнаступления в 4 утра», которого все ждут – не будет.
«Когда ударят все пушки громом, откуда не возьмись взявшиеся 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, нудное, тихой сапой продвижение…», – пояснил представитель ОП.
Также Арестович сообщил, что к этому времени ВСУ удалось деоккупировать уже 53 населенных пункта в Херсонской области. Это, по его словам, будет продолжаться и дальше.
Напомним, друг Путина после их новой встречи рассказал, чего хочет Кремль.
Также сообщалось, что многоэтажка в Северодонецке рухнула на глазах у очевидцев.
Кроме того, Politeka.net писала о наростающей панике среди российских матерей.