Грузинский бар Dedaena Bar, который расположен в Тбилиси, ввел жесткие правила для посещения учреждения гражданами России. Теперь каждый россиянин, который хочет зайти в бар, должен заполнить специальную анкету и получить "входную визу".

В анкете есть вопросы, которые касаются действий России в отношении Украины и Грузии. С полной версией анкеты можно ознакомиться на сайте бара.

"Мы выступаем за равенство и единство, но должны быть уверены, что промытые мозги российских империалистов не окажутся в нашем баре", – отмечается в анкете.

В частности, россиян просят отметить, что они осуждают войну России против Украины. Далее посетители бара должны обозначить, что не голосовали за Путина и считают его диктатором.

Также россияне должны подтвердить, что Россия оккупировала грузинские города, далее согласиться с посланием к российскому военному кораблю, а в конце сказать: "Слава Украине".

Кроме этого, в анкете еще есть перечень правил, которых должны придерживаться потенциальные посетители с российским гражданством. Среди них – не разговаривать на русском языке, не предлагать заплатить рублями, не вступать в политические дискуссии навеселе и другие.

Такое решение владельцев бара разозлило граждан страны-агрессора РФ, поэтому они начали искусственно занижать рейтинг заведения, а также поливать его грязью в комментариях Google.

Однако после этого очень много украинцев и граждан других государства написали хорошие комментарии в Google, поддерживая такую позицию владельцев бара и благодаря их за это.

Напомним, друг Путина после их новой встречи рассказал, чего хочет Кремль.

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