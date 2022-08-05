Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
По его словам, комендантский час будет длиться с 23:00 5 августа 2022 до 05:00 8 августа 2022 года.
"Всех прошу относиться с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - подчеркнул Ким.
Также Ким объяснил, что водителям нужно запланировать объезд города.
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«Все посты, полиция предупреждены», – рассказал Ким, добавив, что исключения будут делаться только в экстренных случаях.
Что касается международных автобусных рейсов – их запланировано три и Ким заверил, что они уедут и билеты не пропадут.
«Честным людям беспокоиться не о чем, только берите с собой документы. Выгулять собаку недалеко – можно. Дети во дворе – тоже можно. Просто старайтесь оставаться дома», - объяснил Ким.
Также глава Николаевской ОГА сообщил о хороших новостях:
«Вы заметили, что вчера и сегодня не было прилетов С-300. Спасибо ВСУ, что они достали этот дивизион. Надеюсь, что и дальше так будет».
Также Виталий Ким заверил, что никакого наступления на Николаев не будет.
«Нападают наши. Угрозы никакой нет. Окружением не пахнет, это невозможно», - заверил Кым, добавив, что также продолжается работа по поиску коллаборантов.
Напомним, ранее был задержан еще один корректировщик ракетных ударов россии по Николаевщине.
Также сообщалось о мощнейшем за все дни войны обстреле Николаева.
Кроме того, Politeka.net писала об ударе оккупантов по остановке общественного транспорта в Николаеве.