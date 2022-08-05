Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По его словам, комендантский час будет длиться с 23:00 5 августа 2022 до 05:00 8 августа 2022 года.

"Всех прошу относиться с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня", - подчеркнул Ким.

Также Ким объяснил, что водителям нужно запланировать объезд города.

«Все посты, полиция предупреждены», – рассказал Ким, добавив, что исключения будут делаться только в экстренных случаях.

Что касается международных автобусных рейсов – их запланировано три и Ким заверил, что они уедут и билеты не пропадут.

«Честным людям беспокоиться не о чем, только берите с собой документы. Выгулять собаку недалеко – можно. Дети во дворе – тоже можно. Просто старайтесь оставаться дома», - объяснил Ким.

Также глава Николаевской ОГА сообщил о хороших новостях:

«Вы заметили, что вчера и сегодня не было прилетов С-300. Спасибо ВСУ, что они достали этот дивизион. Надеюсь, что и дальше так будет».

Также Виталий Ким заверил, что никакого наступления на Николаев не будет.

«Нападают наши. Угрозы никакой нет. Окружением не пахнет, это невозможно», - заверил Кым, добавив, что также продолжается работа по поиску коллаборантов.

Напомним, ранее был задержан еще один корректировщик ракетных ударов россии по Николаевщине.

Также сообщалось о мощнейшем за все дни войны обстреле Николаева.

Кроме того, Politeka.net писала об ударе оккупантов по остановке общественного транспорта в Николаеве.