СБУ объявила известному телеведущему Юрию Коту подозрение в госизмене.
Коту грозит от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Соответствующая информация опубликована на сайте Офиса генерального прокурора.
Отмечается, что во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах Кот был ведущим на киевском "антимайдане", а также занимался информационным искажением событий на Евромайдане и подбивал к межэтническим конфликтам. В 2014 году он переехал в Россию, где работал на государственном российском пропагандистском информагентстве "Россия сегодня" и информагентстве News Front.
Следствие установило, что Кот в своих выступлениях поддерживает политику РФ и распространяет пропаганду на страницах социальных сетей. Он разжигал сепаратистские настроения среди украинцев и формировал образ украинцев как национал-фашистов.
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Кроме того, с самого начала полномасштабной российской агрессии Юрий Кот поддерживает действия российских властей, заявляя об этом публично, в частности, в своем телеграмм-канале "Юрий Кот - Быть добру!". Там он представляет искаженную информацию об исторических и политических фактах и распространяет прокремлевские нарративы, дискредитируя украинцев.
В 1999-2011 годах пропагандист работал на украинском телеканале Интер и получил определенную медийную популярность, которую затем использовал в ущерб национальной безопасности Украины.
Кот подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы за конфискацию имущества.
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