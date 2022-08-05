Посольство Латвии в РФ прекратило выдачу любых виз россиянам.
Об этом сообщает пресс-служба посольства.
Выдача виз прекращена на неопределенный срок. Исключение может быть сделано только для участия в похоронах близкого родственника.
Ранее сообщалось, что попасть в Латвию, граждане Беларуси, России и Камеруна вынуждены будут пройти дополнительную проверку. Такие нововведения страна планирует ввести в ближайшее время. Граждан будут проверять при выдаче визы или вида на жительство, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца угрозой национальной безопасности или общественному порядку Латвии.
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Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам 2 августа одобрила проект резолюции о признании насильственных действий Российской Федерации против Украины и ее жителей терроризмом, а самой РФ – государством, спонсирующим терроризм.
Также страна предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Еленовке.
Напомним, в "ЛНР" приехал известный певец, критиковавший действия рф.
Также сообщалось, что известная певица и близкая подруга Аллы Пугачевой поддержала Украину.
Ранее стало известно о визите российского певца и экс-супруга Пугачевой Филиппа Киркорова в оккупированный Крым.