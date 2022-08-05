Посольство Латвии в РФ прекратило выдачу любых виз россиянам.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Выдача виз прекращена на неопределенный срок. Исключение может быть сделано только для участия в похоронах близкого родственника.

Ранее сообщалось, что попасть в Латвию, граждане Беларуси, России и Камеруна вынуждены будут пройти дополнительную проверку. Такие нововведения страна планирует ввести в ближайшее время. Граждан будут проверять при выдаче визы или вида на жительство, чтобы оценить, не будет ли въезд иностранца угрозой национальной безопасности или общественному порядку Латвии.

Комиссия Сейма Латвии по иностранным делам 2 августа одобрила проект резолюции о признании насильственных действий Российской Федерации против Украины и ее жителей терроризмом, а самой РФ – государством, спонсирующим терроризм.

Также страна предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Еленовке.

Напомним, в "ЛНР" приехал известный певец, критиковавший действия рф.

Также сообщалось, что известная певица и близкая подруга Аллы Пугачевой поддержала Украину.

Ранее стало известно о визите российского певца и экс-супруга Пугачевой Филиппа Киркорова в оккупированный Крым.