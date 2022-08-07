Грядущая зима будет тяжелой для Европы, Украины и даже россии, в частности, относительно энергоресурсов, однако сверхтяжелые времена еще впереди, ведь после зимы будет следующий этап военных действий.

Об этом заявил американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами.

"Я считаю, что эта зима будет трудна для всех: Европы, Украины и для россии тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. Они готовятся к зиме. Это очень сложно. Недавно общался с представителем Германии, большую проблему составляют стоимость энергоносителей. Они пытаются просчитать, как пережить все", – рассказал Волкер.

По его мнению, война в Украине будет продолжаться в следующем году и весной, и летом.

"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди. Но Украина сделала огромный прогресс, чтобы оказаться там, где она сейчас. Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – подчеркнул американский дипломат.

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