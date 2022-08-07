Российские оккупанты перебросили на Запорожское направление новые подразделения, сейчас в регионе ситуация напряженная.

Об этом в эфире "Фейгин Live" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Так, в район Токмака за два дня перебросили 3-4 батальонно-тактических групп.

"Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны – что готовятся к обороне. Но есть группировка в районе Новой Каховки, достаточно серьезная. Речь идет о 10-15 БТГ. Вопрос, куда их кинут – на усиление Херсонского или Запорожского направления", — заявил Арестович.

Также ранее министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что ВСУ готовятся идти в контрнаступление на юге, в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться.

"Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения", – отметила Верещук.

По словам вице-премьера, ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек с этих территорий.

"Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться и адаптироваться", – добавила министр.

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