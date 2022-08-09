Еще одна рашистка поплатилась за свое поведение в Европе после мерзкой выходки с украинками.

Очередная "ванька" в женском обличии поплатилась за свое мерзкое поведение в Европе. Эта особь вырвалась из "сверхдержавы" в Европу и показала себя во всей своей мерзкой "красоте". Пранкерша ходила по улицам и приставала к украинкам с вопросом: "Чей Херсон?", а также орала "слава россии". Свои "геройства" путинистка транслировала в соцсетях, и это разлетелось по телеграмм-каналах.

Однако, расплата нашла эту россиянку очень скоро. Ее аккаунт на Booking заблокировали, а резерв на забронированное жилье в австрийской Вене отменили. Об этом она рассказала сама, вытирая сопли и жалуясь на испорченный отпуск. Связанно ли это с поведением классического cкрепоносца – пока не ясно.

"Можно выгнать быдло из россии, но вот россию из быдла – никогда", - прокомментировали в одном из телеграмм-каналов.

Отметим, что уже не впервые рашисты донимают украинцев в европейских городах. Ведут они себя примерно одинаково – мерзко, как быдло, пытаясь унизить украинцев, с применением нецензурной лексики. И уже не раз были случаи, когда после огласки таких ситуаций, фанатов путина увольняли с работ, выселяли из квартир и депортировали в их любимую "сверхдержаву".

Напомним, Ситуация на фронте изменилась: раскрыты новые цифры ежедневных потерь ВСУ.

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