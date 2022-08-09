Ракеты с дальностью 200-300 км появились на вооружении ВСУ и уже используются в борьбе против русских захватчиков.

Об этом сообщил экс-советник главы МВД Виктор Андрусив, комментируя кадры взрывов в Новофедоровке Сакского района.

«Что ж, можно уже открыто писать. Как вы могли понять – ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются. Взрывы в Мелитополе, а сегодня на аэродроме в Новофедоровке в Крыму – публичное доказательство этого. Оккупанты явно оказались не готовы к этому факту, что мы видим из масштабов их потерь. Это очень хорошо, потому что вдобавок, еще означает, что у них плохо с разведкой, и походу с ПВО тоже не очень», - написал Андрусив в своем телеграмм-канале, добавив, что не советует россиянам в ближайшем месяце пользоваться Крымским мостом.

Тем временем в Крыму началась паника, на дорогах образовались пробки – туристы и местные жители пытаются как можно быстрее покинуть район взрыва.

«Наши ввалили по Крыму. Красивые взрывы в Новофедоровке. Там большой военный аэродром. Хотели камни с неба. Жрите», - прокомментировал кадры политический эксперт Юрий Романенко.

Тем временем российские СМИ сообщают о большом количестве машин скорой помощи, выехавших из Евпатории в сторону Новофедоровки.

Также сообщается, что в Новофедоровке было 25 "прилетов", большинство по воинской части.

"Мамочка, надо сваливать от сюда!", - кричат туристы, покидающие пляжи в панике.

Напомним, Медведев опозорился на военных учениях, в Сети шквал шуток.

Также сообщалось, что HIMARS дотянулись до новой цели.

Кроме того, Politeka.net писала, какие сейчас ежедневные потери ВСУ, по данным представителя ОП Михаила Подоляка.