О необходимости ограничить выдачу виз россиянам на уровне ЕС заявила и премьер Финляндии Санна Марин.

"Неправильно, что в то время как россия ведет агрессивную, жестокую захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами", - отметила Марин.

По ее словам, сейчас МИД проясняет данную ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты.

“У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был открыт”, – пояснила Марин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Эстонии Кая Каллас призвали западные страны запретить въезд всем гражданам россии.

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