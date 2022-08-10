Так, согласно сообщению, в результате вчерашних взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму уничтожены 9 российских самолетов.
«Будем надеяться, что это число будет только расти», «Думаю, что это будет еще не один удар по Крыму, потому что там еще есть аэродромы. Это попадание в один из них», «Ой, так неудобно получилось», – комментируют эти цифры пользователи соцсетей.
Ранее в пабликах и телеграмм-каналах появились кадры последствий "прилетов" по авиабазе россиян в оккупированном Крыму.
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Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале великой войны с Россией, написал в Facebook, что на аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого – преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су- 33 и бомбардировщики Су-24М.
Напомним, Кремль отрицает, что аэродром "Саки" стал объектом атаки ВСУ: как "основная причина" рассматривается только "нарушение требований пожарной безопасности" – якобы на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.
Пропагандисты уверяют, что "нет никаких признаков, доказательств и тем более фактов умышленного влияния на боеприпасы с целью взрыва".
Между тем в Минобороны Украины троллят Россию: не могут установить причину возгорания, но в очередной раз "напоминают о правилах пожарной безопасности и запрете курения в необорудованных местах".
"Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные шевроны, визитку или даже "ДНК"", - говорят в МО.
Троллит россиян и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
"Кто-нибудь дайте знать, когда не будет гражданских машин на Керченском мосту!" – написал в своем телеграмм-канале Ким.
Также напомним, что появились новые подробности взрывов в оккупированном Крыму.
Ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту начались пробки - люди в панике покидали пляжи и места отдыха.
Также напомним, что украинцы отреагировали на взрывы в оккупированном Крыму мемами и шутками.