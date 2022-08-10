Командование Воздушных Сил ВСУ сообщили, на сколько меньше самолетов стало у российских захватчиков только за последние сутки.

Так, согласно сообщению, в результате вчерашних взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму уничтожены 9 российских самолетов.

«Будем надеяться, что это число будет только расти», «Думаю, что это будет еще не один удар по Крыму, потому что там еще есть аэродромы. Это попадание в один из них», «Ой, так неудобно получилось», – комментируют эти цифры пользователи соцсетей.

Ранее в пабликах и телеграмм-каналах появились кадры последствий "прилетов" по авиабазе россиян в оккупированном Крыму.

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале великой войны с Россией, написал в Facebook, что на аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого – преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су- 33 и бомбардировщики Су-24М.

Напомним, Кремль отрицает, что аэродром "Саки" стал объектом атаки ВСУ: как "основная причина" рассматривается только "нарушение требований пожарной безопасности" – якобы на площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Пропагандисты уверяют, что "нет никаких признаков, доказательств и тем более фактов умышленного влияния на боеприпасы с целью взрыва".

Между тем в Минобороны Украины троллят Россию: не могут установить причину возгорания, но в очередной раз "напоминают о правилах пожарной безопасности и запрете курения в необорудованных местах".

"Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные шевроны, визитку или даже "ДНК"", - говорят в МО.

Троллит россиян и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Кто-нибудь дайте знать, когда не будет гражданских машин на Керченском мосту!" – написал в своем телеграмм-канале Ким.

Также напомним, что появились новые подробности взрывов в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту начались пробки - люди в панике покидали пляжи и места отдыха.

Также напомним, что украинцы отреагировали на взрывы в оккупированном Крыму мемами и шутками.