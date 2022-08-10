Певица Ани Лорак, которую за молчание о войне осудили не только обычные украинцы, но и ее звездные коллеги, столкнулась с неожиданными проблемами в россии, где уже давно живет и работает.

Так, российское издание Кulturomania.ru сообщает, что концерт Лорак в Новосибирске, запланированный на 25 ноября, отменен.

«"Концерт Ани Лорак в Новосибирске, который должен был пройти 25 ноября, отменен. Скорее всего на решение организаторов повлияла критика спецоперации со стороны украинской певицы", - сообщает издание.

Зрителям предложили вернуть деньги за билеты.

При этом журналисты не напомнили, что же такого критического Лорак говорила в адрес российской «спецоперации».

Российские СМИ отмечают, что, если в Новосибирске концерт Лорак отменили организаторы, то в других нескольких российских городах она сама отменила выступления.

Напомним, ранее молчание Ани Лорак о войне осудила даже ее близкая подруга и кума Лилия Подкопаева. Артистка и спортсменка дружили много лет.

«Молчание бывает очень громким. Я всегда старалась оправдать, но в такой момент никаких оправданий нет. Скажу больше, я ждала, для меня это очень болезненная тема, потому что это моя лучшая подруга, человек, в честь которого я назвала свою старшую дочь. Я ждала до последнего, но когда прошло три месяца и была тишина, меня лично это убило», - признавалась Подкопаева в одном из своих интервью.

Примечательно, что в июне Лорак была замечена на вечеринке по случаю празднования дня рождения сына Филиппа Киркорова.

Артист, напомним, не только ездит в оккупированный Крым, но и называет российских военнослужащих, которые учавствуют в войне против Украины «героями».

Киркоров фотографируется с оккупантами и дарит им билеты на свои концерты.

Тем временем Максим Галкин на своих концертах не скрывает своего негативного отношения к действиям российской власти и артистам, которые рьяно поддерживают Путина и войну.



