Оккупанты потеряли целый авиационный полк в крымской Новофедоровке.

Об этом сообщает OSINT-аналитик InformNapalm Антон Павлушко.

"Завтра утром или днем ​​Maxar опубликует снимки пожарища в Новофедоровке, где по черным пепелищам будем угадывать типы самолетов, которые сожгли взрывы.

Теперь у российской армии стало на один авиационный полк меньше, но на один пехотный больше. И это реальная трагедия для всех уцелевших офицеров – на чем и куда теперь летать? Тихий привлекательный тыловой аэродром у моря превратился в груду обломков.

Это же там, на "Ните" тренировались российские пилоты слетать с авианосцев. Они носились с тем аэродромом, как с писаной сумкой. Но его важность была преувеличена, потому что при серьезной войне все это выжигается одним ударом.

Нет тренировочной рампы – нет опытных пилотов для авианосцев. А единственный авианосец годами стоит на ремонте. Можно спокойно закрывать эту авиабазу, и по возвращении в Украину город спокойно станет обычным курортом», – говорит аналитик.

Также напомним, что появились новые подробности взрывов в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту начались пробки - люди в панике покидали пляжи и места отдыха.

Также напомним, что украинцы отреагировали на взрывы в оккупированном Крыму мемами и шутками.