Россиянка, которая приехала на территорию аннексированного полуострова, расплакалась из-за того, что вынуждена теперь бежать.

Соответствующие кадры появились в Сети и тут жа резлетелись по телеграм-каналам и пабликам. На видео женщина, рыдая, говорит, что ей здесь «очень классно».

«Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно жить! Настолько всё душевно», - говорит героиня ролика.

Видео вызвало бурное обсуждение среди пользователей соцсетей, которые желают женщине как можно быстрее вернуться на территорию россии и шутят, что ей уже пора учить гимн Украины и «Ой, у лузі червона калина».

«А придется. И пусть места тебе не будет нигде в мире», «Пусть едет в свою страну водкии г*вна», «А бомбами по украинцам, так вседа пожалуйста. Нетушки.. Поезжай взад и делай у себя успешную страну», «Живите на своей рашке , со своими сортирами», «Погостевали – валите в свій гадюшник», «С оружием ворвались на чужую землю , понакупали себе домов и квартир незаконно , а теперь плакаются. Видать что посеешь то по жнёшь их в школе не учили», - комментируют кадры украинцы.

Напомним, в Крыму после взрывов на аэродрома началась настоящая паника. Перед Крымским мостом тут же начали образовываться пробки из желающих как можно быстрее покинуть оккупированный полуостров.

"Не теряйте время, выезжайте из оккупированного РФ Крыма уже сегодня. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив!" – призвал россиян Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Напомним, генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки, когда украинцы смогут праздновать победу.