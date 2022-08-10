Херсонская область находится в готовности к освобождению.

Об этом заявил военный аналитик Александр Коваленко.

"События во временно оккупированном Крыму многих отвлекли от происходящего на других плацдармах. А, между прочим, кое-где происходят очень интересные движения, заслуживающие повышенного внимания. И это кое-где, в первую очередь – Херсонщина.

Дело в том, что три недели назад мы с вами могли наблюдать как командование РОВ, испугавшись контрнаступления ВСУ на правом берегу Херсонской области стало панично перебрасывать подразделения с других плацдармов, для укрепления Херсонщины.

Я, регулярно комментируя эту рефлексию россиян, отмечал, что подобного рода движения бессмысленны и больше напоминают самоубийственную миссию РОВ, аналогичную той, что была у них на острове Змеиный.

Но РОВ продолжали насыщать правый берег силами и средствами, периодически даже угрожая неким наступлением на Николаев, Кривой Рог и Запорожье.

Но, на этой неделе стали отмечаться интересные тенденции, а именно – основной костяк РОВ вкопался в левобережье и не спешить заполнить правобережную локацию своим присутствием.

Так, что же происходит? Похоже, командование РОВ таки смирилось с тем, что правый берег им при нынешней неполноценной системе управления и системе обеспечения не удержать. Фактически, они смирились с тем, что ВСУ деоккупируют эту часть Херсонской области.

Разумеется, они не могут просто так взять и уйти, за болотами не поймут такого слишком откровенного жеста доброй воли, а потому, они будут имитировать отчаянное сопротивление и прочие конвульсии. А вот какую они себе ставят цель, так это закрепиться и окопаться на левом берегу.

И вот как тут не вспомнить, когда меня спрашивали, как будет освобождаться Херсонская область, то я всегда говорил – через Запорожскую область. Похоже, что всё к этому и идёт.

РОВ будут отброшены за Днепр, либо утоплены в Днепре. Правый берег полностью будет под контролем ВСУ, что на порядок облегчит нам контрнаступательные действия на донбасском плацдарме и движение в Запорожской области на юг и юго-запад".

Также напомним, что появились новые подробности взрывов в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось, что на подъездах к Крымскому мосту начались пробки - люди в панике покидали пляжи и места отдыха.

Также напомним, что украинцы отреагировали на взрывы в оккупированном Крыму мемами и шутками.