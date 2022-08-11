Кремль не смог скоординировать свою информационную операцию, о чем свидетельствуют смешанные истории в российских СМИ и среди российских блоггеров.

Российские официальные лица остаются смущенными относительно атаки 9 августа на авиабазу в Крыму. Они обеспокоены и задаются вопросом, как украинцам удалось добраться до него на глубину 225 км в тыл.

Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Спутниковые снимки подтвердили сообщение военно-воздушных сил Украины о том, что атака уничтожила по меньшей мере девять российских самолетов, что противоречит заявлениям россии о том, что взрывы не повредили ни один самолет и не были результатом атаки.

Аналитики подчеркивают, что теперь сохраняется интрига того, до чего еще могут дострелить ВСУ и как россиянам планировать свою логистику. Украине выгодно сохранять интригу относительно того, к чему еще ВСУ могут дотянуться.

Смена планов кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы, скорее всего, перенесут дату своих "псевдореферендумов".

"Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины", — добавляют в ISW .

Напомним, что Арестович рассказал о переломном моменте после взрывов в Крыму.

Как сообщала Politeka, появились снимки авиабазы оккупантов в Крыму до и после взрывов.

Также Politeka писала, где бойцам ВСУ удалось отбить атаку.



