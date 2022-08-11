Российским оккупантам не удается добиться никаких успехов на фронте. Они пытаются создать хотя бы слухи о своей силе, но даже эти попытки проваливаются. В этом признался один из советников министерства обороны страны-агрессора, передает Focus.
По его словам, в первую очередь рф не хватает хорошего современного оружия, которого тем временем становится все больше в распоряжении у украинской армии.
Руслан Пухов, который является приближенным к Кремлю и возглавляет Центр анализа стратегий и технологий, пожаловался, что сейчас в рядах ВСУ появилось очень много солдат и увеличивается количество артиллерии.
При этом, как сказал советник, войскам рф приходится идти в атаку "со слишком малым количеством солдат, уязвимыми танками и бронемашинами".
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Говоря о том, почему оккупантам не удалось "завоевать украинское небо", он посетовал на "устаревшие истребители", эффективность которых недостаточная. Также советнику не нравятся российские танки, потому что они устаревшие и не оснащены современным оборудованием и броней, как, например, у армий США или Израиля. По его словам, украинцы сражаются с мечом, а россияне – с вилами.
"Это похоже на гладиаторское сражение. Один сражается с мечом и щитом, а другой – с вилами и сеткой", - добавил он.
Также он считает, что украинская арми сильнее и опытнее, а также лучше проводит воздушную разведку и артиллеристкие удары.
Напомним, что Арестович рассказал о переломном моменте после взрывов в Крыму.
Как сообщала Politeka, появились снимки авиабазы оккупантов в Крыму до и после взрывов.
Также Politeka писала, где бойцам ВСУ удалось отбить атаку.