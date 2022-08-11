Россия вряд ли сможет выполнить некоторые экспортные заказы на бронетехнику, которые были утверджены до вторжения рф в Украину.

У россии возникли проблемы с оборонной промышленностью. Война в Украине подорвала доверие заказчиков к качеству вооружения. Но проблема не только в этом. Подробности о новых траблах оккупантов узнала британская разведка и сообщила об этом в отчете на странице Минобороны Британии в Twitter.

Россия долгое время считала оборонную промышленность одним из своих важнейших экспортных успехов и хвасталась тем, что у их военной техники якобы нет аналогов. Однако доверие ко многим российским системам вооружений подорвано тем, что они ассоциируются с неудачами российских войск на войне в Украине. Выходит заявления рф о могуществе их вооружений оказались лишь пшиком, россия, как всегда всех обманула.

Кроме того, не стоит забывать, что военно-промышленный потенциал россии сейчас находится под значительным давлением из-за санкций. Потому многие компании не хотят связываться с рф, чтобы не подорвать собственный бизнес.

На проблемы с производством российской техники указывает и недавнее решение Беларуси выпускать отечественный основной боевой танк Т-72Б. Вероятно, это альтернативное решение станет заменой программы модернизации танка, заказанного у государственной компании "Уралвагонзавод" из российской федерации.

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