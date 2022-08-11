Кремль не зміг скоординувати свою інформаційну операцію, про що свідчать змішані історії у російських ЗМІ та серед російських блогерів.

Російські офіційні особи залишаються збентеженими щодо атаки 9 серпня на авіабазу у Криму. Вони стурбовані і запитують, як українцям вдалося дістатися до нього на глибину 225 км у тил.

Про це повідомляється в свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Супутникові знімки підтвердили повідомлення військово-повітряних сил України про те, що атака знищила щонайменше дев'ять російських літаків, що суперечить заявам росії про те, що вибухи не зашкодили жодному літаку і не були результатом атаки.

Аналітики наголошують, що тепер зберігається інтрига того, до чого ще можуть достріляти ЗСУ та як росіянам планувати свою логістику. Україні вигідно зберігати інтригу щодо того, чого ще ЗСУ можуть дотягнутися.

Зміна планів кремля свідчить про те, що окупаційні сили, швидше за все, перенесуть дату своїх псевдореферендумів.

"Через анексію важче уявити будь-яке врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що кремль принципово не сприймає припинення війни на будь-яких умовах, крім капітуляції України", - додають в ISW.

Нагадаємо, що Арестович розповів про переломний момент після вибухів у Криму.

Як повідомляла Politeka, з'явилися знімки авіабази окупантів у Криму до та після вибухів.

Також Politeka писала, де бійцям ЗСУ вдалося відбити атаку.



