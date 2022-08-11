Правительство Эстонии решило закрыть границы для обитателей страны-агрессора россии, которые имеют шенгенские визы. Запрет коснется всех россиян, которые получали шенгенские визы в Эстонии.
Однако, запрет будет распространятся не на всех граждан рф, есть в решении и некоторые исключения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
По его словам, закрытие границы для граждан россии с шенгенскими визами, выданными Эстонской Республикой, вступит в силу через неделю.
"Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию. То есть им будет запрещен въезд в Эстонию", – отметил глава МИД.
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Что касается исключений, то они будут действовать для четырех категорий граждан страны-агрессора. Санкция Министерства иностранных дет Эстонии не будет распространяться на россиян, которые работают в дипломатическом представительстве, чья работа связана с международными перевозками. Также запрет не будет касаться россиян, которые прибывают в Эстонию по гуманитарным причинам либо посещают живущего в Эстонии родственника.
Отметим, ранее в Эстонии приняли решение об ограничении для россиян в возможностях получить временный вид на жительство или визы с целью обучения. Также политики внесли поправки к введенным санкциям против рф и Беларуси.
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