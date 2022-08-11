Немецкий канцлер выступил против закрытия границ государств Евросоюза для граждан рф.

Шольц заявил, что не стоит вводить санкции против всех россиян, поскольку кровопролитие в Украине – якобы "война кремлевского диктатора путина", информирует Der Tagesspiegel .

Глава правительства Германии пояснил, что ему «трудно с этой идеей» и он не видит повода вводить запрет на посещение стран ЕС для всех граждан РФ. Политик напомнил, что Европейский Союз уже ввел карательные меры против людей, принимающих решение в Москве.

Канцлер ФРГ заверил, что ЕС будет продолжать санкционное давление на государство-оккупанта, добавив, что наказание всех россиян якобы "ослабит эффективность" ограничительных мер.

Такое заявление немецкого канцлера не понравилось украинцам:

"Окей, пусть русские скопом едут в Германию. Это уже будут проблемы немцев";

"Или он еще лоялен к путину, или он до сих пор не понимает, что воюет не путин и не его люди, а простые граждане россии";

"Скоро от угроз они перейдут к практическому освобождению Германии. Хотелось бы увидеть реакцию Шольца";

"Интересно, будет ли отдельная скамейка для латентных пособий пуйла во время международного трибунала по отношению к рашистам?";

"Их запретят в большинстве стран. Тогда они, со своим империализмом, комплексом большей стоимости и пренебрежением ко всему европейскому, понесут все это в Германию. Пусть не запрещает. Я потом на него посмотрю".

Напомним, в Эстонии приняли решение закрыть свои границы для граждан россии с шенгенскими визами.

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