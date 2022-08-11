В Естонії вирішили закрити свої кордони для громадян росії з шенгенськими візами.

Уряд Естонії вирішив закрити кордони для мешканців країни-агресора Росії, які мають шенгенські візи. Заборона стосуватиметься всіх росіян, які отримували шенгенські візи в Естонії.

Однак, заборона буде поширюватися не на всіх громадян Росії, є у вирішенні і деякі винятки. Про це під час прес-конференції заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

За його словами, закриття кордону для громадян росії з шенгенськими візами, виданими Естонською Республікою, набуде чинності через тиждень.

"Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Однак на володарів віз будуть накладені санкції при в'їзді до Естонії. Тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", – наголосив глава МЗС.

Щодо винятків, то вони діятимуть для чотирьох категорій громадян країни-агресора. Санкція Міністерства закордонних дітей Естонії не поширюватиметься на росіян, які працюють у дипломатичному представництві, чия робота пов'язана з міжнародними перевезеннями. Також заборона не стосуватиметься росіян, які прибувають до Естонії з гуманітарних причин або відвідують родича, що живе в Естонії.

Зазначимо, раніше в Естонії ухвалили рішення про обмеження для росіян у можливостях отримати тимчасовий дозвіл на проживання чи візи з метою навчання. Також політики внесли поправки до введених санкцій проти рфта Білорусі.

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