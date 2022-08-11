Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не вылечится от мании величия и комплекса недоимперского.

Об этом Данилов написал в Сети.

Так должностное лицо отреагировало на решение Латвии, признавшей рф спонсоркой терроризма, и решение Эстонии о запрете въезда россиянам.

"Благодарны латвийским друзьям за принятие важного решения о признании рф государством-спонсором терроризма и правительства Эстонии - за закрытие въезда россиянам с шенгенскими визами. Эти решения являются важными шагами на пути к изоляции россии и ее наказание за совершенные преступления", - говорится в сообщении. заявлении секретаря СНБО.

"россия должна находиться в режиме полного карантина, пока не излечится от мании величия и комплекса недоимперскости. Силы обороны Украины помогут России выработать иммунитет к российскому штамму фашизма", - заверил Данилов.

Напомним, в Эстонии приняли решение закрыть свои границы для граждан россии с шенгенскими визами.

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